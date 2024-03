La prossima stagione, oltre alla riforma delle Coppe europee, ci sarà un cambiamento radicale anche del sistema di calcolo del ranking UEFA. A riferirlo è Calcio e Finanza: sarà una riforma grazie alla quale conquistare il primo posto nel maxi girone di Champions League consentirà di ampliare il divario di punti massimi rispetto alle altre due competizioni per club UEFA. Il format delle nuove coppe prevede infatti l’assegnazione di un punteggio specifico per ognuna delle posizioni nella classifica finale. Si va da un massimo di 12 punti in Champions, 6 in Europa League e 4 in Conference League, a un minimo di 6, 0 e 0 rispettivamente nelle tre competizioni.

Attualmente, arrivare primi nel girone di Champions, con conseguente qualificazione agli ottavi di finale, porta in dote un massimo di 21 punti, così suddivisi: 4 punti per la partecipazione al girone di Champions, 2 punti per ogni vittoria (sei partite in totale, quindi 12 punti) e 5 punti di bonus per il raggiungimento degli ottavi di finale. Con il format della nuova Champions, il punteggio massimo toccherà quota 29,5. Arrivare al primo posto porterà ben 12 punti alla causa. A questi si aggiungono gli eventuali punti per le partite vinte nel girone (16, considerando le 8 sfide da giocare) e ulteriori 1,5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale. Collezionare buone performance in Champions League avrà dunque un peso superiore rispetto ad ora, perché sarà possibile accumulare un maggior numero di punti in proporzione.