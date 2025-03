La Juventus risponde al Bologna e resta in scia per la lotta al quarto posto. Inizia bene l'avventura di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri: il gran gol di Kenan Yildiz permette alla Vecchia Signora di conquistare i tre punti contro il Genoa. Dopo l'esonero di Motta e le polemiche per lo scarso rendimento, ecco che la Juve prova a fare quello scatto a livello mentale per cercare di centrare un fondamentale piazzamento tra le prime quattro del campionato di Serie A.