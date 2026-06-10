Nella cerchia degli agenti in visita nella sede dell'Inter questo pomeriggio si è iscritto anche Giovanni Branchini, che ha lasciato l'Head Quarter nerazzurro in Viale della Liberazione poco fa. A domanda diretta, il procuratore si è limitato a usare il classico jolly di chi non vuole svelare le carte, vale a dire che si è trattato solo di una visita di cortesia.
Giusto ricordare come recentemente Branchini abbia ottenuto la procura da Yann Bisseck, del quale è il nuovo agente. Ed è altrettanto giusto ricordare che dalla germania sono arrivati parecchi rumors circa un interesse del Bayern Monaco nei confronti del difensore tedesco.
Sezione: News / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 16:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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