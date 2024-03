Betsson Sport, il nuovo ambiente digitale di infotainment dedicato allo sport additato come prossimo main sponsor dell'Inter, arriva ufficialmente in Italia. Si tratta di una piattaforma nata per condividere con gli utenti contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights riguardanti numerose discipline sportive. Inoltre, grazie alla realizzazione di un vero e proprio sport club, il brand punta a diventare un polo di riferimento e un network che unisce realtà diverse sia a livello locale sia nazionale.

Il progetto mira a valorizzare le squadre che entreranno a far parte del Betsson Sport Club, offrendo visibilità e sostegno a tutti i team che aderiranno al progetto, anche - e soprattutto - ai quei club appartenenti a leghe meno blasonate e che godono di una minore visibilità. Questo approccio mira a rendere il processo più semplice e accessibile possibile, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i club sportivi fin dall’inizio del percorso in Italia di Betsson Sport.

Proprio per trasmettere i valori e lo spirito di questo progetto è stato scelto un brand ambassador d’eccezione come Francesco Totti, icona del calcio italiano e internazionale, universalmente riconosciuto sia per le sue abilità calcistiche che per la sua straordinaria carriera. L’unione tra Betsson Sport e Totti è il simbolo del fervore per lo sport che li accomuna, del desiderio di fare la differenza con passione.

Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italia, ha descritto la partnership con Francesco Totti come un’entusiasmante opportunità per consolidare il posizionamento del brand tra i principali attori nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento sportivo: “Nel mondo di oggi, dove interattività e condivisione sono alla base della quotidianità delle persone, volevamo entrare nel mercato italiano con una figura di riferimento che non solo potesse farsi portavoce, ma che incarnasse i valori e la mission del nostro nuovo brand. Pertanto siamo davvero entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei giocatori più affermati al mondo, una figura la cui passione per lo sport è diventata leggendaria. Siamo sicuri che la sua storia e il suo percorso ci aiuteranno a valorizzare tutte le discipline che faranno parte del nostro Club e promuovere la nostra visione di sport: condivisione, fair play, inclusione e passione”, ha concluso Tino.

Il 2024 sarà quindi un anno di grandi cambiamenti e nuove opportunità per Betsson Sport in Italia. Il brand si impegna a consolidare la propria presenza sul mercato italiano proponendo progetti e collaborazioni degne di nota che costelleranno questo nuovo anno. Un esempio? La nuova partnership con la Roma, annunciata nella sfida di ieri contro il Sassuolo, a seguito della quale i giallorossi hanno accolto il loro nuovo sponsor: la prima di una serie di azioni innovative e coinvolgenti che andranno a rafforzare la sinergia positiva tra il mondo sportivo e Betsson Sport. Con una ferrea determinazione e una visione innovativa e lungimirante, il brand si appresta a solcare le sfide del futuro, promettendo impegno costante nel lavorare insieme ai membri del suo Club per la valorizzazione delle comunità sportive nel Bel Paese.