Nonostante il calendario della Serie A preveda ancora sei partite prima del termine ufficiale, per Betsson il verdetto sulla vetta della classifica è ormai un dato di fatto: l’Inter guidata da Cristian Chivu ha messo in mostra una superiorità tale da rendere la volata finale una pura formalità statistica, e pertanto ha deciso di pagare anticipatamente le scommesse antepost sulla vittoria del tricolore da parte dei nerazzurri, oltretutto sponsorizzati proprio dal colosso internazionale del gaming. La decisione di pagare in anticipo chi ha creduto nel percorso della compagine nerazzurra nasce dalla volontà di premiare la competenza e la visione di quegli osservatori che hanno saputo leggere le gerarchie del campionato ben prima del traguardo matematico.

I numeri raccontano del resto un campionato saldamente in mano ai nerazzurri, che con 75 punti conquistati in 32 partite e un solido vantaggio di nove lunghezze sul Napoli primo inseguitore, hanno imposto un’andatura insostenibile per il resto del gruppo. I recenti e spettacolari 5-2 alla Roma e 4-3 al Como hanno messo il definitivo sigillo su una condizione fisica e mentale superiore a tutte le avversarie. Il campionato in corso dimostra come la formazione di Chivu abbia saputo mantenere una costanza di rendimento impeccabile, gestendo con estrema maturità i tentativi di rimonta di Napoli e Milan senza mai mostrare segni di cedimento. Il merito va alla solidità di un progetto tecnico che ha saputo trasformare l’Inter nella realtà più concreta del calcio italiano, capace di vincere con autorità gli scontri diretti e di non sbagliare i match sulla carta più agevoli. Proprio questa indiscutibile leadership ha convinto Betsson a onorare il traguardo oggi stesso, celebrando la capacità di analisi di chi ha individuato nei nerazzurri i veri padroni del torneo prima ancora che la matematica ne sancisse ufficialmente il trionfo.