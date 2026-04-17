La comunicazione recente di Cristian Chivu sta portando sempre più il tecnico rumeno sulle orme del suo "maestro", José Mourinho, l'allenatore che aveva all'Inter nel biennio 2008-2010 e con cui ha conquistato in una sola stagione il Triplete.

La Gazzetta dello Sport analizza oggi la parabola dell'allenatore, il cui "Non sono un fesso" pronunciato ieri in conferenza stampa ha ricordato da vicino il "Non sono pirla" che lo Special One utilizzò alla sua prima uscita da tecnico interista. Sembrava voler percorrere una strada diversa, Chivu, ma poi ad Appiano Gentile è cambiata l'aria e quindi la narrativa. Di fronte al montare delle polemiche il tecnico si è adeguato, difendendo e contrattaccando. Anche il "se ora a qualcuno non va bene ciò che dico, pur mantenendo coerenza, non è un mio problema...", è una frase che ha ricordato da vicino il "non è un problema mio" che Mou aveva tra le sue massime.

Il rapporto tra Chivu e Mourinho è rimasto saldo, il portoghese (si legge ancora sulla rosea) ha già avuto modo di congratularsi in privato con il suo vecchio giocatore. Non aveva dubbi che avrebbe fatto fortuna in panchina. Se poi davvero dovesse arrivare lo Scudetto al primo anno, come fece il lusitano, sarebbe "l'omaggio" migliore possibile per ricordare i tempi che furono,