Si può pensare ad una riforma del format della Coppa Italia, ormai da anni oggetto di discussione? A parlarne ai microfoni di Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io - Sport' è il nuovo presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin: "Qui si inserisce la tradizione dei singoli Paesi. In Italia il format è quello in cui si gioca in casa della più forte. È uno dei tanti temi con cui si può serenamente parlare con la Serie A, che rimane comunque l’organizzatore della competizione".