Il peso della responsabilità di sostituire Hakan Calhanoglu in una gara fondamentale di Champions non ha schiacciato Kristjan Asllani: "Hakan era uscito prima con il Napoli, quindi c’era la possibilità che avrei giocato io: l’ho fatto con personalità. Io devo dare il massimo sempre, oggi penso di aver fatto una buona partita”, le parole dell'albanese in zona mista, a margine del 2-0 dei nerazzurri sul campo del Feyenoord, riportate da Sportitalia.

Si diceva che foste stanchi…

“Non lo siamo mai stati. Il mister ci rende partecipi e cerchiamo di dare il massimo”.

E’ più un vantaggio o una complicazione quella di andare avanti su tutti i fronti?

“Complicazione no, giocare la Champions è una cosa che vogliono fare tutti, siamo orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti".