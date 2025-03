Al termine di Feyenoord-Inter, Kristjan Asllani si intrattiene ai microfoni di InterTV: "C'era da soffrire, siamo stati bravi. La prima mezz'ora è stata molto complicata ma dopo il gol abbiamo preso il pallino del gioco. Portiamo a casa questo risultato che è molto importante. La sensazione che il gol stesse per arrivare c'era, abbiamo avuto occasioni e poi siamo stati bravi a chiudere la gara. Potevamo fare il terzo ma siamo contenti. Adesso dobbiamo pensare al Monza e poi tornare a concentrarci sulla Champions".

C'è ancora strada da fare, intanto avete dimostrato la forza e le ambizioni che avete in Europa.

"Sì certo, siamo stati chiari sin dall'inizio anche se ci sono tante squadre forti. Pensiamo partita per partita, poi vedremo. Adesso c'è il Monza, gara fondamentale per noi. Poi penseremo al Feyenoord".

Monza in difficoltà che arriverà con forti motivazioni a San Siro.

"Sicuramente, noi stiamo bene. Loro hanno questa classifica bassa. ma io ho giocato in squadre che si dovevano salvare, so che ci metteranno l'anima, dobbiamo essere bravi a vincere. Sarà difficile, nessuno viene per perdere ma proveremo a portare a casa i tre punti che sono il nostro obiettivo".