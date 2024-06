Nessuno come Carlo Ancelotti, reduce dalla quinta Champions League vinta in carriera dopo la quindicesima sollevata dal suo Real Madrid ai danni del Borussia Dortmund. A raccontare un aneddoto legato all'Inter proprio su Re Carlo è l'ex nerazzurro, Alessandro Altobelli che su Carletto racconta: "Io ho conosciuto Ancelotti quando giocavo nell’Inter. Era venuto a fare una prova a San Siro e poi non so perché non l’hanno mai preso. Poi ci siamo incrociati in campo. Ma penso che la cosa particolare sia un’altra. In Nazionale Ancelotti era il secondo di Sacchi in Nazionale. In quel periodo Fantinel stava comprando la Reggiana insieme ad un mio amico. Quest’ultimo mi aveva chiesto un suggerimento sull’allenatore e io gli ho detto di andare a prendere proprio Carlo. Devo dire che ha fatto una carriera strabiliante. Si è formato da solo. Ha sempre ottenuto risultati da tutte le parti. Non so quello che è successo a Napoli, ma penso che De Laurentiis ora si sia pentito. Stiamo parlando dell’allenatore più forte in attività".