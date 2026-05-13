Doblete nazionale al primo colpo da allenatore dell'Inter per Cristian Chivu, che parla così a caldo, a Sportmediaset, dopo la vittoria della Coppa Italia che si aggiunge al trionfo in campionato: "L'Inter ha vinto due trofei meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Siamo felici per noi, per i tifosi e per la società che ci ha supportato sempre", le parole del tecnico romeno.

Nuovo ciclo vincente?

"Ci godiamo quello che abbiamo fatto di buono, non è mai scontato e semplice portare a buon fine una stagione del genere".