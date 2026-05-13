Doblete nazionale al primo colpo da allenatore dell'Inter per Cristian Chivu, che parla così a caldo, a Sportmediaset, dopo la vittoria della Coppa Italia che si aggiunge al trionfo in campionato: "L'Inter ha vinto due trofei meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Siamo felici per noi, per i tifosi e per la società che ci ha supportato sempre", le parole del tecnico romeno. 

Nuovo ciclo vincente?
"Ci godiamo quello che abbiamo fatto di buono, non è mai scontato e semplice portare a buon fine una stagione del genere". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 23:11
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.