Denzel Dumfries, eletto miglior giocatore della serata dell’Olimpico con la sua grande prova culminata con l’assist per il definitivo 2-0 di Lautaro Martinez, arriva ai microfoni di Sport Mediaset dopo aver per esprimere la sua soddisfazione per la conquista di decima Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Grandissimo finale di stagione per te, quanta soddisfazione c’è?

“Sono contento, sono tornatodopo un periodo difficile. Sono stato contento per essere tornato ad aiutare i miei compagni, fare assist per Lautaro perché si era arrabbiato che gliene ho fatti pochi quest'anno (ride, ndr). Sono felice, abbiamo vinto e questa era la cosa più importante”.

Voto a Chivu?

“Dieci”.