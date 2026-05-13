"Questa vittoria ha tanta importanza, non era semplice ripartire dopo l'anno scorso. Abbiamo fatto una stagione importante a livello di gioco, risultati e prestazioni. Sono orgoglioso di aver vinto un altro trofeo che per noi vuol dire tanto". Così Lautaro Martinez, parlando a Sportmediaset, a margine del trionfo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio che ha permesso all'Inter campione d'Italia di realizzare il doblete nazionale.

Troppe critiche all'Inter?

"Si parla sempre dell'Inter, noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada per far arrivare in alto il club. Oggi siamo contenti perché abbiamo vinto altri due trofei".

Voto alla stagione di Chivu?

"Dieci perché ci ha dato una grandissima mano"