Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della Coppa Italia e l’attesa sale. Ecco come Manuel Akanji, intervistato da Sport Mediaset, sta vivendo l’attesa per questa partita cruciale.

Hai vinto tutte le Coppe nazionali dove hai giocato, quanto sarebbe bello vincere quella italiana?
“Sarebbe bello, ci spero. Cinque anni fa ho vinto la Coppa di Germania, sarebbe bello replicare”.

Vuoi rimanere qui?
“Sì, qui sto davvero molto bene. È stata un’ottima stagione, a parte la Champions League il resto della stagione è stato buono. Sono felice qui, così come la mia famiglia”.

Sezione: Focus / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 20:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.