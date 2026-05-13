Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della Coppa Italia e l’attesa sale. Ecco come Manuel Akanji, intervistato da Sport Mediaset, sta vivendo l’attesa per questa partita cruciale.

Hai vinto tutte le Coppe nazionali dove hai giocato, quanto sarebbe bello vincere quella italiana?

“Sarebbe bello, ci spero. Cinque anni fa ho vinto la Coppa di Germania, sarebbe bello replicare”.

Vuoi rimanere qui?

“Sì, qui sto davvero molto bene. È stata un’ottima stagione, a parte la Champions League il resto della stagione è stato buono. Sono felice qui, così come la mia famiglia”.