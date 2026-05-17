Ultima recita della stagione a San Siro per l'Inter, in campo questo pomeriggio per sfidare l'Hellas Verona e salutare i propri tifosi prima del bagno di folla per le vie di Milano. Una partita per la quale Chivu starebbe valutando un ampio turnover, con tanti giocatori arrivati al momento dell'addio e pronti a scendere in campo dall'inizio prima del saluto al popolo interista. La probabile formazione de La Gazzetta dello Sport vede infatti Yann Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. La corsia di destra sarà affidata a Matteo Darmian: l'ex United, così come il portiere svizzero e l'ex difensore del Sassuolo, è in scadenza di contratto. Lo stesso discorso vale per l'olandese, al momento però con più chance di rinnovo rispetto ai colleghi.

Dalla parte opposta dovrebbe invece esserci Carlos Augusto (in pole su Federico Dimarco), mentre il regista scelto dalla rosea è Petar Sucic, affiancato da Davide Frattesi (in ballottaggio con Nicolò Barella) e Henrikh Mkhitaryan, per il quale si è parlato anche di possibile addio al calcio al termine della stagione. In attacco Lautaro Martinez, voglioso di difendere la vetta della classifica marcatori, e Pio Esposito, in vantaggio su Ange-Yoan Bonny.