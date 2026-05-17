Ultima recita della stagione a San Siro per l'Inter, in campo questo pomeriggio per sfidare l'Hellas Verona e salutare i propri tifosi prima del bagno di folla per le vie di Milano. Una partita per la quale Chivu starebbe valutando un ampio turnover, con tanti giocatori arrivati al momento dell'addio e pronti a scendere in campo dall'inizio prima del saluto al popolo interista. La probabile formazione de La Gazzetta dello Sport vede infatti Yann Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. La corsia di destra sarà affidata a Matteo Darmian: l'ex United, così come il portiere svizzero e l'ex difensore del Sassuolo, è in scadenza di contratto. Lo stesso discorso vale per l'olandese, al momento però con più chance di rinnovo rispetto ai colleghi.
Dalla parte opposta dovrebbe invece esserci Carlos Augusto (in pole su Federico Dimarco), mentre il regista scelto dalla rosea è Petar Sucic, affiancato da Davide Frattesi (in ballottaggio con Nicolò Barella) e Henrikh Mkhitaryan, per il quale si è parlato anche di possibile addio al calcio al termine della stagione. In attacco Lautaro Martinez, voglioso di difendere la vetta della classifica marcatori, e Pio Esposito, in vantaggio su Ange-Yoan Bonny.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:45 GdS - Scudetto e capocannoniere: Lautaro insegue il double di Meazza
- 08:30 GdS - Da Acerbi a Darmian, Chivu rivoluziona l'Inter dei saluti: la probabile
- 08:14 Preview Inter-Verona - Chivu dà spazio a chi saluterà Milano
- 00:00 Pancia piena o piazza strapiena?
- 23:54 Verona, i convocati di Sammarco per l'Inter: Orban ancora escluso
- 23:39 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:26 GdS - Da Acerbi a Frattesi, tanti domani all'ultimo ballo a San Siro
- 23:24 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:09 Cardinale prova a scuotere il Milan dalla crisi: domani sarà al Ferraris
- 22:54 Lazio-Inter, Akanji è il re di coppa. Seguono Dumfries e Sucic
- 22:40 Orsi: "Napoli, se non batti il Pisa non meriti la Champions". Poi parla del futuro di Conte
- 22:25 Sky - L'Inter saluta San Siro da campione, le scelte di formazione di Chivu
- 22:10 Acerbi verso l’addio all’Inter: possibile futuro in Arabia con Inzaghi
- 21:55 Icardi, dopo i festeggiamenti per il titolo un messaggio che sa di addio
- 21:40 La Serie A corre ai ripari: il tennis nell'algoritmo del calendario
- 21:25 Martedì 19 maggio torneo delle squadre B: presente anche l'Inter U23
- 21:10 Primavera Inter ai playoff, Carbone esulta sui social: "Il primo passo è compiuto"
- 20:55 Cherubini: "Seconde squadre in Serie D, vi spiego. Sulla Serie A a 18..."
- 20:40 Inter Women, il campionato si chiude con un brutto ko contro il Como
- 20:25 Fabregas: "Europa? L'anno prossimo saremo giudicati in un'altra maniera"
- 20:10 GdS - Bastoni adesso tentenna: non è esclusa la permanenza all'Inter
- 19:55 Brescia, Corini: "Dopo la gara contro l'Inter U23 abbiamo lavorato intensamente"
- 19:40 Primavera 1, sarà il Parma l'eventuale avversario dell'Inter in semifinale
- 19:25 Sommer dice no al Basilea, Lichtsteiner: "Valeva la pena provarci"
- 19:10 Italiano: "Vedendo la finale di Coppa Italia ho pensato che è stata nostra"
- 18:55 Mourinho-Real, dalla Spagna sicuri: "Settimana prossima l'annuncio"
- 18:40 È il momento delle feste per l'Inter. E ad Appiano arriva il 'Sindaco'
- 18:25 Lazio senza pace: altro infortunio per Zaccagni, si ferma anche Motta
- 18:10 Maglia dell'Inter in omaggio, Zielinski entra nella Hall of Fame di Boniek
- 17:55 Di Gennaro, sarà ancora Inter: pronto il rinnovo fino al 2027
- 17:40 Inter Women-Como, le ufficiali: Csiszar, last dance partendo dalla panchina
- 17:25 Thuram e Calhanoglu, seduta differenziata: il francese domani in panchina
- 17:10 Sky - L'Inter prepara la prossima stagione: in settimana il rinnovo di Chivu
- 16:55 Koné, una concorrente in meno per l'Inter? L'Atletico Madrid dice no
- 16:40 Da Pisa le voci sul futuro di Touré: anche l'Inter sul duttile esterno
- 16:25 Milan, Allegri: "Fallimento senza la UCL? Qui devi ambire al massimo"
- 16:10 PSG, Luis Enrique: "Della finale con l'Inter non ricordo nulla. È il passato"
- 15:55 Sky - Seduta serena ad Appiano. Ecco l'ora della Coppa dello Scudetto
- 15:40 Giampaolo alla Mou: "Le insinuazioni sul match di Udine? Prostituzione intellettuale"
- 15:25 Derby di Roma, Gasperini ironico: "Sarri ci sarà? Ma aveva detto di no"
- 15:10 Bisseck su Lautaro: "Puoi vedere 100 video, qualcosa per batterti la fa sempre"
- 14:55 Bisseck: "Scudetto e Coppa Italia con l'Inter, spero che in Germania vedano"
- 14:40 Cherubini, AD Parma: "Chivu-Inter, ecco come è andata l'operazione"
- 14:25 Abodi: "FIGC, abbiamo i candidati ma il Consiglio è sempre lo stesso"
- 14:10 Caressa: "Chi prende l'Inter? Di sicuro cercherà giocatori italiani"
- 13:55 Atalanta, rammarico Palladino: "Speravamo nella finale di Coppa Italia"
- 13:40 Materazzi, auguri speciali per Moratti: "Il nostro premio è stato lei"
- 13:25 Tricella: "Domani a San Siro il Verona proverà a fare bella figura"
- 13:11 Di Biagio applaude Chivu: "Fantastico nell'empatia tra lui e i calciatori"
- 12:57 Dalmat: "Ottima stagione per l'Inter e per Chivu, ora aspettiamo il mercato"
- 12:43 Moratti compie 81 anni, l'Inter: "Tanti successi e profondo interismo"
- 12:28 Altro che Dimarco, Dzeko: "Italia fuori dal mondiale per colpa dei giornali..."
- 12:13 FOTO - Maglia casalinga dell'Inter per il 2026/27: le prime immagini ufficiali
- 11:58 Corsera - Inchiesta San Siro, il Riesame annulla il sequestro 'madre' della chat
- 11:44 TS - Lautaro punta i 20 gol in Serie A. E può dare un aiuto a Chivu
- 11:29 Emirati Arabi, promozione per lo United FC: è la squadra allenata da Pirlo
- 11:14 TS - Pavard l’interista torna a Milano. Ma l'Inter non lo vuole più
- 11:00 TS - L'Inter e De Vrij al lavoro per il rinnovo: le cifre sul tavolo
- 10:45 Calzavara per Inter-Verona: prima a San Siro per l'arbitro varesino
- 10:30 Festa scudetto, le indicazioni sulla somministrazione e vendita di alcol
- 10:15 Ancora Dzeko: "All'Inter sono stato benissimo. Spero possa starci anche Muharemovic"
- 10:00 GdS - Gli eventi dell'infinita domenica nerazzurra da San Siro al Duomo
- 09:45 CdS - Domani festa con lacrime: l'ultima a San Siro per diversi interisti. De Vrij e Mkhitaryan però...
- 09:30 CdS - L'Inter punta su Dumfries e Carlos ma il futuro di entrambi è incerto. E Palestra...
- 09:15 Festa scudetto, predisposto piano per la mobilità: le info sui mezzi pubblici
- 09:00 CdS - Stankovic, Inter tentata dalla plusvalenza. Ma c'è un aspetto fondamentale
- 08:45 GdS - Oggi primo allenamento pre-Verona: Calha ancora da verificare
- 08:30 GdS - Caschetto e sigaretta: i simboli di come Chivu ha ribaltato l'Inter
- 08:15 Dzeko: "Inter, annata storica". Poi "chiama" Muharemovic a Milano
- 00:00 È qui la festa