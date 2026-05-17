Con il campionato ormai chiuso e la Coppa Italia già messa in bacheca, nelle ultime due giornate di campionato l'Inter può concentrarsi sui numeri e inseguire qualche record. Uno di questi, ricorda oggi il Corriere dello Sport tra le sue pagine, riguarda quello dei gol segnati in un campionato a 20 squadre: il record attuale è nelle mani di Antonio Conte e Simone Inzaghi, che nell’anno dei rispettivi scudetti (2020/21 e 2023/24) portarono l'Inter a segnare 89 gol, registrando una media di 2,34 a partita. La squadra di Cristian Chivu è invece a quota 85 dopo 36 giornate: tradotto, ne servono altri 4 per eguagliare il record e 5 per superarlo. Una missione non impossibile considerando le ultime due partite contro Verona e Bologna.
Chi potrebbe dare una grande mano in questo senso è senza dubbio capitan Lautaro Martinez, attuale capocannoniere del campionato con appena 17 gol realizzati. "Da quando la Serie A è passata 20 squadre, ovvero dalla stagione 2024/25, il bomber top del torneo ha sempre superato i 20 gol - sottolinea il Corsport -. Per l’ultimo goleador sotto quella cifra occorre tornare indietro al 1990/91, quando Vialli si mise tutti dietro con appena 19 reti. Le squadre, però, all’epoca erano 18. Al Toro, dunque, servono altre 3 prodezze per rispettare la tradizione. Ci proverà. Infatti, oggi sarà regolarmente al suo posto a guidare l’attacco interista".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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