Lautaro Martinez non è sazio e dopo il double scudetto e Coppa Italia punta ad un altra doppietta personale. Con 17 gol, il Toro in questo momento guida la classifica dei capocannonieri della Serie A: numeri raggiunti in 28 presenze (otto le gare saltate per infortunio), con una media impressionante di 1,6 gol a partita. Nessuno nell’Inter e in Serie A segna più di lui. Marcus Thuram lo insegue a distanza ravvicinata con 13 gol, mentre fuori dal mondo nerazzurro Donyell Malen della Roma e Anastasios Douvikas del Como hanno messo in tasca lo stesso bottino del francese, rispettivamente in 16 e 36 presenze.

Intanto Lautaro può puntare una leggenda come Giuseppe Meazza. "Peppìn è lassù, nello stesso Olimpo in cui Lautaro un giorno vorrà mettere piede - scrive La Gazzetta dello Sport -. Intanto però, se riuscisse a confermarsi anche in questa stagione scudettata il miglior marcatore di tutta la Serie A, eguaglierebbe proprio Meazza, l’unico fino ad ora nella storia dell’Inter ad essere riuscito a celebrare nella stessa annata l’accoppiata capocannoniere e tricolore in due occasioni. La leggenda milanese ci riuscì nelle stagioni 1929-30 e 1937-38. Altri tempi, un altro mondo, ma il librone di epica su cui potrebbe finire il Toro è lo stesso. Il mito Meazza è più vicino di quanto non sembri. Lautaro da Bahía Blanca conosce le proporzioni dell’icona e maneggia sempre con estrema cura qualsiasi paragone o accostamento ma il personale secondo doblete di campionato in carriera (dopo quello del 2023-24) diventerebbe un’altra medaglia sul petto".