È Michael Fabbri l’arbitro scelto per dirigere il match di oggi tra Inter ed Hellas Verona, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Ottavo gettone con l'Inter per il fischietto della sezione di Ravenna, seconda volta in stagione dopo aver diretto la gara contro la Lazio, vinta per 3-1 dai biancocelesti. Affiancato da Valeriani, Di Monte e Minelli come quarto uomo. A Lissone, in sala VAR, ha assistito Francesco Fourneau, coaudivato da Marchetti. Gara leggermente disastrosa per l'arbitro 39enne, che perde completamente il metro di giudizio e macchia la sua prestazione con sviste pesanti che condizionano inevitabilmente il risultato: dal rigore non assegnato ai nerazzurri nel primo tempo ai due rossi mancati a Dawidowicz ed Hien. Ma analizziamo il match episodio per episodio:

9’ - Spallata di Hien che stronca l’irruzione in area di Lautaro Martinez che perde l’equilibrio. Fabbri non fischia, decisione corretta.

10’ - Trattenuta di Hien su Lautaro, anche in questo caso Fabbri non utilizza il fischietto: punizione che, diversamente da quanto deciso dall’arbitro, poteva starci.

17’ - Fallo di Ceccherini ai danni di Lautaro, il direttore di gara fischia punizione a favore dei nerazzurri ma non ammonisce. Primo intervento scorretto del difensore gialloblu, decisione arbitrale che può starci.

18’ - Dzeko interviene duramente su Ceccherini sanzionata dal direttore di gara: punizione giusta a favore degli scaligeri.

25’ - Gomito largo di Djuric sul volto di Gagliardini, corpo a corpo duro che l’arbitro considera regolare. Intervento al limite: fischio che poteva starci.

28’ - Trattenuta in area di Gagliardini su Dawidowicz che il rapido check del VAR bolla come regolare. Corretto.

31’ - Carambola in area del Verona che finisce giustamente con un fischio di Fabbri per un tocco di mano di Edin Dzeko.

33’ - Scontro Darmian-Ceccherini che l’arbitro lascia correre erroneamente: l’esterno nerazzurro arriva in corsa e frana sull’avversario rifilando un pestone all'avversario.

39’ - Fallo di Lautaro su Depaoli, ostacolato dall’argentino con un leggero tocco da dietro. Fallo che può starci in termini assoluti, ma che avrebbe potuto lasciar correre secondo il metro di giudizio utilizzato sin qui.