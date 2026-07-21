Filip Stankovic si prepara a vivere una nuova esperienza in Serie A da protagonista con il Venezia. Intervistato da Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter ha raccontato i progressi compiuti negli ultimi anni, soffermandosi sul lavoro svolto con Stroppa.

"Il mister Stroppa mi ha fatto provare tante giocate nuove che prima non vedevo. Mi ha aperto una nuova visione e sono davvero contento di lavorare con lui e con lo staff che mi aiutano a crescere su questo, con i piedi e con la costruzione dal basso", le sue parole.

Gli idoli nerazzurri

Stankovic non dimentica mai l'Inter e ha parlato dei due suoi idoli nerazzurri fin da bambino, ovvero Julio Cesar e Samir Handanovic, con il quale ha avuto la possibilità di condividere gli allenamenti ad Appiano Gentile.

"Per me il mio idolo è sempre stato Julio Cesar, ma poi mi sono sempre ispirato a Samir Handanovic - ha aggiunto -. Mi sono allenato con lui per due o tre anni e farlo ogni giorno è stata una lezione. Cercavo di rubare il più possibile, sia in porta che con i piedi, ma anche fuori dal campo perché è un professionista. A me piace molto chi viene per primo al campo e poi va via per ultimo. Cura ogni dettaglio e cerco di essere un po' come lui".