Ancora aperta la pista che collega l'Inter al Cuti Cristian Romero. Una volta conclusa la rassegna iridata, in cui Romero è stato protagonista assoluto con l'Argentina, il giocatore ha confermato la sua volontà di lasciare il Tottenham. In queste ore, secondo quanto riporta Sportitalia, l'entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra sarebbero in contatto, con la destinazione milanese che piace al Cuti, che avrebbe aperto al trasferimento. Allo stesso modo, anche l'Inter apprezza molto il profilo del giocatore. L'unico ostacolo, non di poco conto, è il costo del giocatore e il suo stipendio elevato. L'operazione comporterebbe infatti un esborso notevole per la società di Viale della Liberazione. Da capire se ci sarà margine di trattativa nelle prossime settimane.

🚨 ‼️ La scelta di Cuti Romero di lasciare il Tottenham è confermata, così come il gradimento dell’Inter per l’argentino 𝐬𝐯𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨.



I nerazzurri continuano i contatti con l’entourage di Romero ed hanno incassato… https://t.co/mzrO3FX07I pic.twitter.com/3tOSyUD8C0 — Gianluigi Longari (@Glongari) July 21, 2026