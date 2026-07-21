Ancora aperta la pista che collega l'Inter al Cuti Cristian Romero. Una volta conclusa la rassegna iridata, in cui Romero è stato protagonista assoluto con l'Argentina, il giocatore ha confermato la sua volontà di lasciare il Tottenham. In queste ore, secondo quanto riporta Sportitalia, l'entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra sarebbero in contatto, con la destinazione milanese che piace al Cuti, che avrebbe aperto al trasferimento. Allo stesso modo, anche l'Inter apprezza molto il profilo del giocatore. L'unico ostacolo, non di poco conto, è il costo del giocatore e il suo stipendio elevato. L'operazione comporterebbe infatti un esborso notevole per la società di Viale della Liberazione. Da capire se ci sarà margine di trattativa nelle prossime settimane.

Sezione: Mercato / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 17:10
Autore: Alessandro Savoldi
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