Boccata d'ossigeno purissima per la Fiorentina che, nel Monday Night Match della 29esima giornata di Serie A, schianta 4-1 la Cremonese ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. I viola comandano la gara dello Zini sin da subito sbloccando il risultato con Fabio Parisi, al 25', per poi raddoppiare sette minuti dopo grazie a Roberto Piccoli. Nella ripresa, dopo quattro giri d'orologio, Dodo arrotonda il risultato portando gli ospiti sul 3-0, prima che la squadra di Davide Nicola accorci le distanze con David Okereke. Il -2 dura meno di un quarto d'ora, con Albert Gudmundsson che ristabilisce la distanza di sicurezza calando il poker. I gigliati tornano a respirare, a sei giorni dalla sfida con l'Inter

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 22:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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