Gianpaolo Calvarese analizza come di consueto le prestazioni arbitrali sulle colonne di Tuttosport. L'ex arbitro si concentra oggi sulla direzione di Marco Di Bello in Inter-Como: "Il direttore di gara adotta una soglia tecnica piuttosto bassa e conclude la gara con 29 interventi sanzionati, tutti corretti ma comunque tanti se paragonati alla media stagionale della Serie A - si legge -. L'episodio più discusso arriva nel recupero del primo tempo, e ha come protagonisti Diego Carlos e Lautaro Martinez. Il brasiliano prima cintura Thuram e poi rifila un calcione al capitano nerazzurro, l'arbitro Di Bello lo ammonisce e fa bene: di certo il difensore del Como rischia tanto, ma l'intervento non è meritevole di cartellino rosso. Buono, comunque, il piglio dell'arbitro classe '81 che richiama con veemenza e personalità il numero 34".

Calvarese conclude poi sottolineando che "per il resto, al netto della giusta ammonizione di Akanji nel finale, è dal punto di vista disciplinare che Di Bello viene impegnato maggiormente: prima forse esagera nell'estrarre il giallo per Perrone, il quale ferma una ripartenza di Bastoni ma toccando il pallone prima dell'avversario; poi, a inizio secondo tempo, perdona invece Calhanoglu per un intervento in ritardo su Jesus Rodriguez".

