Martedì 9 dicembre, alle ore 21, l'Inter affronterà a San Siro il Liverpool per la sesta giornata della fase campionato della Champions League. La UEFA ha reso noti gli orari delle attività della vigilia: domani i nerazzurri si alleneranno ad Appiano Gentile alle 11.15, mentre alle 14.30 andrà in scena la conferenza stampa di Cristian Chivu e di un calciatore. 

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 8 dicembre:

11:15 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

11:45 ora locale (12:45 ora italiana) - Allenamento Liverpool | AXA Training Centre, Liverpool

14:30 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

19:45 - Conferenza stampa ufficiale Liverpool | Stadio San Siro, Milano

