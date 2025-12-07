Fiu...! È stato il pensiero più condiviso tra gli interisti subito dopo il triplice fischio di Inter-Como. A giudicare dal risultato il match del pomeriggio di San Siro contro la squadra di Cesc Fabregas sembrerebbe tutto scontato, soprattutto i tre punti che l'Inter ha intascato al termine del 4-0 inflitto ai cugini comaschi. Eppure sfideremmo chiunque ad ammettere con leggerezza di aver scommesso su una vittoria così larga della squadra di Cristian Chivu prima delle 18.00 di ieri. Il bel gioco, il bel percorso, la classifica stagionale, il numero di sconfitte evitate negli ultimi tre mesi... dodici in campionato, la qualità dei giocatori e la bravura dell'allenatore avevano fatto del Como il perfetto anti-eroe che avrebbe potuto infliggere ai nerazzurri un weekend indigesto pre-Liverpool. Avrebbe potuto, ma così non è stato. A complicare gli intenti dell'ex centrocampista spagnolo ben noto dalle parti di Viale della Liberazione, sono stati i giocatori che Fabregas ha 'rifiutato' di allenare e che ancora ieri gli hanno fatto stropicciare gli occhi come ha ammesso lo stesso allenatore a fine gara. Ammissione o meno del classe '87 iberico nel post-gara, gli interisti hanno messo in chiaro le cose da subito e i primi due brividi inflitti alla panchina comasca nei primi tre minuti sono stati il preludio di una gara che ha lasciato speranze ai dirimpettai degli interisti per un'ora, ma solo sulla carta.
Dopo il gol di Lautaro arrivato all'11esimo minuto, il risultato resta inchiodato sull'1-0 per altri cinquanta minuti e prima che l'Inter trovi il raddoppio sottoscritto da Thuram il Como tenta un leggero capolino fuori dal guscio che per qualche giro d'orologio mette alla bandierina l'Inter, costretta a indietreggiare e incassare i colpi di una squadra che spera di approfittare di qualche disattenzione che non solo non arriva, al contrario, innesca la ripartenza dei padroni di casa che finiscono ancora alla bandierina, ma dall'altro lato del campo e sotto la Nord: corner e tap-in del francese che mette in ghiaccio un tabellino che dilaga nel finale. Calhanoglu all'81esimo, Carlos Augusto all'86esimo fanno prima il terzo, poi il quarto e finisce con un poker di gol all'attivo e zero subiti che ridimensiona il Como e rilancia in prima posizione per una notte la squadra di Cristian Chivu. Il tecnico romeno però stavolta indossa i panni di Lautaro e si presenta ai microfoni con tanto di serietà e pochi sorrisi: "Si poteva far molto meglio", ha esordito la guida nerazzurra a DAZN dove rimprovera ai suoi fretta e frenesia che li ha portati a spendere tanta energia, prima di dare il titolo alla stampa dribblandola: "Il confronto con Fabregas motivazione in più? Quelli sono i titoli dei giornali che fanno comodo a voi".
Una risposta che smonta la polemica nell'intento di crearla e segna il gol della manita di una partita valsa a Chivu l'assist vincente. Paragone con Fabregas superato a pieni voti, fantasmi da polemici 'se e ma' mediatici scacciati e qualche altra risposta trovata sullo stesso campo dove solo qualche giorno fa il tecnico dell'Inter aveva già trovato un ottimo Andy Diouf che contro il Venezia aveva gasato e fatto ricredere i 45mila presenti al Meazza. E dopo gli applausi spesi per il francese ex Lens, San Siro applaude a scena aperta anche Luis Henrique. Contro il Como l'ex Marsiglia, che già contro il Venezia non aveva fatto male ma non si era preso i riflettori, ritrova la seconda titolarità consecutiva, stavolta 'nel suo lato' ed è sua buona parte del merito che vale a Lautaro l'1-0 e rischia di servirne un altro sempre al capitano che però si lascia prendere dalla mano e spreca negando al brasiliano la seconda impronta sul tabellino. Ma tanto gli basta a godersi un San Siro incredibilmente caldo al netto delle temperature e visibilmente in festa anche per la fiducia finalmente riposta in quei nuovi interpreti che in tre giorni hanno trovato 'nuova vita', di sicuro l'inizio di una metamorfosi che potrebbe compiersi al termine del percorso di inserimento e adattamento che Chivu ha tenuto a sottolineare, ancora una volta in tackle sulle curiosità dei colleghi a San Siro. Necessità di tempo e altrettanta pazienza, elementi che, diversamente da chi pone le domande, chi le riceve, ha avuto e ha nelle corde. Caratteristiche che oggi seppur con calma e passi felpati stanno cominciando a dare i frutti che con dedizione e zelo l'ex terzino dell'Inter ha amorevolmente piantato e visto germogliare fino a veder crescere e chissà che non possa presto raccogliere. Chivu ha difatti ormai coinvolto tutti e la cosa è clamorosamente reciproca, visto il modo in cui guida la squadra, esulta in maniera spettacolare specie dopo terzo e quarto gol, condivide la gioia di quello che definisce ogni volta che può un gruppo fantastico. Peccato per Fabregas, che comunque tante gioie così ne ha avute e sicuramente ne avrà; ma questa sera e questo San Siro avrebbero potuto essere suoi, e invece non gli resta che... imparare.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:46 Atalanta, Palladino duro: "Prestazione moscia. Responsabilità mia, chiediamo scusa ai tifosi"
- 23:31 Atalanta, Zalewski: "Siamo entrati scarichi, forse abbiamo sottovalutato la partita. Col Chelsea sarà diverso"
- 23:16 Lautaro esulta e porta il conto sui social: "164". C'è sempre Boninsegna nel mirino
- 23:01 Salah shock a tre giorni dall'Inter: "Mi sento abbandonato dal club. Qualcuno non mi vuole al Liverpool"
- 22:47 Serie A, prima vittoria stagionale per il Verona: al Bentegodi l'Atalanta crolla 3-1
- 22:33 Il Como diventa la 30esima vittima in Serie A di Lautaro: è record in Europa dal suo arrivo all'Inter
- 22:18 Hernanes: "Il Como si è sopravvalutato, l'Inter ha sentito l'odore del sangue"
- 22:05 Como, Suwarso dopo il ko con l'Inter: "Notte amara, fa male. Ma il nostro spirito non si piega"
- 21:50 Il Liverpool butta via la vittoria sul campo del Leeds: il 3-3 beffardo arriva al 96'
- 21:35 Como, Fabregas a Rai Radio 1: "Preferisco stare zitto. Tra social e risultatismo, sembra che dica cazzate"
- 21:21 Inter-Como, la moviola - Di Bello fa confusione con i cartellini gialli. Tris di Dimarco: annullamento corretto
- 21:07 Akanji in conferenza: "Bella partita, con il Liverpool la spinta dei tifosi sarà un vantaggio per noi"
- 21:07 videoInter-Como 4-0, Tramontana: "Luis Henrique bravo in difesa e in attacco. Chivu è stato perfetto"
- 21:02 Como, Vojvoda in conferenza: "Inter fortissima, penso che questa sconfitta farà più bene che male"
- 20:59 Akanji a ITV: "Partita perfetta? No, si può sempre migliorare. Bello sfidare di nuovo il Liverpool"
- 20:55 Chivu in conferenza: "Non cerco reputazione, a me interessa l'Inter. Il gol che mi ha reso più felice? Il terzo"
- 20:49 Akanji a DAZN: "Chivu sta molto vicino ai giocatori. Io sempre presente in Serie A? In Inghilterra mi dicevano che ho una qualità"
- 20:45 Como, Fabregas in conferenza: "Con Lautaro e Thuram la vittoria è sempre più vicina. Preferisco perdere e..."
- 20:42 Chivu a ITV: "Mi è piaciuto il coraggio della squadra. Primo gol? Quando c'è pressione, dico sempre ai ragazzi di andare in verticale"
- 20:40 Chivu a DAZN: "Partita vera, ma si poteva fare molto meglio. Sfida con Fabregas? Solo titoli per i giornali"
- 20:29 Como, Fabregas a DAZN: "Thuram e Lautaro mondiali, calcisticamente non ho visto una grandissima differenza tra noi e l'Inter"
- 20:20 Carlos Augusto a DAZN: "Mi trovo bene a destra, faccio del mio meglio per i compagni"
- 20:19 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Abbiamo dimostrato la nostra forza. Le critiche? Ho imparato a gestirle"
- 20:10 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:08 Inter-Como, le pagelle - Luis Henrique si accende, Zielinski in sicurezza. Lautaro liberato dal recinto
- 20:01 Chivu boccia Fabregas all'esame da big: l'Inter annichilisce il Como con un 4-0 che vale il primato solitario
- 19:58 Inter-Como, Triplice Fischio - Poker devastante: nerazzurri affamati e massima espressione dell'identità di Chivu
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-COMO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:05 Luis Henrique prima del secondo tempo: "Chivu e i compagni mi danno forza. Assist? Ho aiutato la squadra"
- 18:58 Inter-Como, è quasi sold out: oltre 75 mila spettatori con ampia presenza ospite
- 17:30 Como, Fabregas a DAZN: "Inter squadra top. Sarà importante pressare Calhanoglu, è il motore della squadra"
- 17:25 Chivu a DAZN: "Como fastidiosissimo, servirà equilibrio. Luis Henrique il più adatto a destra, merita fiducia"
- 17:19 Calhanoglu a DAZN: "Ci vorranno pazienza e lucidità. Nico Paz ha un grande futuro, ma io penso a me stesso"
- 17:14 Como, Butez a DAZN: "Ecco cosa ci chiede Fabregas. Sommer mi piace, per me come portiere è un esempio"
- 17:06 Sprofonda ancora la Fiorentina: va in vantaggio ma il Sassuolo fa 3-1 in rimonta
- 17:00 Calhanoglu a ITV: "Como pericoloso e con valori importanti, dovremo prestare la massima attenzione"
- 16:45 Meet and greet speciale per Bastoni. Il difensore protagonista di un faccia a faccia coi tifosi targato Panini
- 16:30 La Curva Nord si schiera a favore degli ultras del Bologna: "Mentalità e rispetto oltre ogni rivalità"
- 16:15 L'Arsenal perde all'ultimo minuto contro l'Aston Villa: decisivo Buendia, ai Gunners non basta la rete di Trossard
- 16:00 Buongiorno: "Ci sono tante squadre per lo scudetto. Sarà difficile, dobbiamo cercare di non mollare"
- 15:45 Tiago Pinto: "A Roma volevamo la Champions, ma col settore giovanile fatto lavoro straordinario"
- 15:30 Ivana Andres e l'Inter, la storia continua: la sua agenzia annuncia il rinnovo fino al 2027
- 15:15 Primavera - Bologna-Inter, gli Up&Down: Mosconi non basta. Mancuso e Iddrissou: che errori!
- 14:55 Gasperini loda Palestra: "Sta facendo cose forti anche se è 2005. A Cagliari sta trovando spazio con valore"
- 14:43 Primavera - L'Inter spreca e il Bologna ne approfitta: Lo Monaco risponde a Mosconi, finisce 1-1
- 14:41 Arzignano Valchiampo, il tecnico Di Donato: "Affrontare l'Inter U23 è sempre un rebus"
- 14:26 Tebas: "Il calcio gratis che vuole la Superlega non è sostenibile. Solo Reichart dice che funzionerebbe"
- 14:11 Fonseca: "Mio figlio Matias fece due panchine all'Inter con Conte. Diceva che era un martello"
- 13:58 Gianni Vio: "Quando mi chiamò Zenga pensai ad uno scherzo. Dopo tre gol su corner partì tutto"
- 13:43 Cagliari, Pisacane contento di Esposito: "Gran momento in zona gol, deve continuare così"
- 13:29 Milan, Ricci: "Allegri non ci permette di dire la parola Scudetto. Il focus adesso è uno solo"
- 13:14 Brasile, messaggio di Ancelotti a Carlos Augusto: "I convocati di marzo saranno più o meno quelli del Mondiale"
- 13:00 Mourinho: "Forse ho giocato cento o duecento derby, anche con l'Inter ne ho fatti parecchi"
- 12:45 Caressa: "Nico Paz migliore giocare della Serie A. Tornare al Real Madrid? Non so se gli farebbe bene"
- 12:31 Inter Women, Van Dijk: "La forza di questo gruppo è l'energia e lo spirito di squadra"
- 12:17 Corsera - Inter-Como, sfida dei sentimenti per Nico Paz. Che ora punta al Mondiale con Lautaro
- 12:03 Giaccherini assicura: "Conte fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli"
- 11:49 CdS - L'Inter ci ha provato per Fabregas: l'incontro del 4 giugno con Ausilio è stato lo snodo decisivo
- 11:35 GdS - Chivu-Fabregas, sfida tra attacco e difesa: Mou riferimento dell'interista, lo spagnolo ha tre maestri
- 11:20 GdS - Chivu e la formazione anti-Como: tra Luis Henrique e Diouf può spuntarla... Carlos Augusto
- 11:06 Maye: "Nasco esterno alto, la velocità mio punto di forza. Che vittoria in Supercoppa Primavera"
- 10:52 TS - Lautaro sempre più leader per Chivu. Nonostante qualche sostituzione non gradita
- 10:38 CdS - Nico Paz sogno proibito dell'Inter: era stuzzicato dall'idea, ma non ha voluto forzare con il Como per un motivo
- 10:24 D'Ambrosio: "Adesso l'Inter è più matura, vederla giocare mi diverte. Chivu ha tre qualità importanti"
- 10:10 Zielinski: "Ho sempre lavorato molto sulla tecnica, fin da bambino. Vorrei l'intelligenza di Mkhitaryan"
- 09:55 CdS - Tre in corsa per la fascia destra: Carlos Augusto un po' affaticato, c'è un indizio a favore di Luis Henrique
- 09:40 GdS - Lautaro a segno contro 29 squadre di Serie A: il Como gli manca, adesso il Toro punta a quota 30
- 09:26 Materazzi: "Ci è capitato il girone più facile, però ora al Mondiale bisogna andarci altrimenti è fallimento"
- 09:12 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica, dubbio Douvikas-Morata