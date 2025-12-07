"La bastonata di Lautaro, la spizzata di Thuram. La miscela ThuLa sbriciola il Como", si legge sulla Gazzetta dello Sport che registra, dopo ben 103 giorni, i due attaccanti dei sogni tornati a segnare in tandem. "Sono 32 i gol" fatti in Serie A finora, "quanta grazia. Anche Fabregas si è inchinato" si legge sulla Rosea che nell'analisi alla ThuLa, parte dall'argentino.

"Dieci secondi da numero 10, quando da poco era passato il decimo minuto", è il solito Lautaro Martinez a risolvere velocemente i problemi dell’Inter: "Prima ha innescato Luis Henrique; poi è scattato per guadagnare in fretta la posizione migliore in area di rigore, infine ha accettato il rischio della demi-volée sul cross del compagno e l’ha indirizzata nell’angolo più invisibile per Butez. Tutto in dieci secondi, appunto, per orientare la partita e ridimensionare il giovane connazionale Nico Paz, per una volta mansueto a dispetto dell’altra maglia con il numero 10 sulla schiena". Il Diez nerazzurro è inarrestabile e dopo il premio ricevuto nel prepartita, dove è stato insignito di rarga insieme a una leggenda nerazzurra chiamata Roberto Boninsegna, e mentre Marotta gli ha consegnato "il quadretto con il numero 163" lui ci ha messo poco a scavalcare ancora ed è salito a quota 164, "a -7 da Bonimba".

Dall'altro lato del reparto c'è Marcus, finalmente Marcus: "Thuram ha segnato il terzo gol in cinque giorni", arrivando a quota 31 gol finora e diventando "il miglior marcatore francese della storia dell’Inter in Serie A, ma è soprattutto tornato a gioire insieme al compagno di tante belle storie per la prima volta dal 25 agosto, cioè dalla prima di campionato. Un nuovo inizio, proprio quando viene il bello".