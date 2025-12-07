"È a livello disciplinare che la direzione di gara di Di Bello lascia delle perplessità", si legge nella moviola di Inter-Como del Corriere dello Sport. "Il primo errore l'arbitro lo commette quando al 44' del primo tempo ammonisce Perrone. Il calciatore del Como entra in scivolata e colpisce il pallone prima di toccare, fortuitamente e senza intensità, il piede di Bastoni. Non c'era nemmeno fallo. Rischia, invece, qualcosa di più del cartellino giallo Diego Carlos che, nei minuti di recupero del primo tempo, dopo aver commesso fallo, non punibile disciplinarmente, su Thuram, stende Lautaro Martinez con un calcio e senza troppe possibilità di prendere il pallone. Seppur ruvido l'intervento non sembra raggiungere la soglia del grave fallo di gioco (un intervento con vigoria sproporzionata) e quindi è accettabile l'ammonizione" si legge prima di passare ai raggi X della gestione del fischietto di Brindisi.

Diego Carlos nel secondo tempo rischia difatti più volte il secondo giallo, ma "Di Bello sorvola senza neanche fare un evidente richiamo. Al 4' del secondo tempo manca poi l'ammonizione per Calhanoglu per l'intervento imprudente su Jesus Rodriguez".

Capitolo VAR: "Non reputa un grave fallo di gioco l'intervento di Diego Carlos e la scelta di non richiamare all'OFR ci sta. Non ha altre situazioni in cui intervenire".