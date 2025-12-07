Tra i migliori in campo della partita c'è sicuramente Cristian Chivu anche per il Corriere dello Sport che, in concerto con la Gazza, premia il tecnico nerazzurro con l'8 in pagella: "Ha incartato Fabregas con pressing alto e riaggressione, lasciandogli il possesso". Voto che l'allenatore condivide con Marcus Thuram che "demolisce la retroguardia del Como a furia di scatti. Imperversa su tutto il fronte offensivo. Prezioso anche nelle spizzate. Fa festa con un gol da opportunista".

Mezzo punto in meno ai due sopraccitati per Barella, Calhanoglu e Lautaro: 7,5 per il trio meraviglia. Sette tondo per i vari Bastoni, Carlos Augusto, Luis Henrique e Dimarco. Sei e mezzo per Acerbi, Zielinski e Mkhitaryan. Sei per Akanji. Peggio in campo Sommer, anche per il CdS da 5,5: "Un'uscita da brividi, chiamando pure palla, sul taglio centrale di Valle".