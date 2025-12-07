Il capitano dell'Inter "ci ha messo appena 11 minuti per prendersi la scena e iniziare a tramortire il malcapitato Como di Fabregas". È ancora lui a spianare la strada alla sua Inter e lo fa segnando il suo 11° gol stagionale tra Serie A e Champions. Col Como ha segnato alla sua 30ª avversaria differente dal 2018/19, "cifra tonda che testimonia l’ascesa irrefrenabile avvenuta nel corso degli anni". Nessuno ha mai toccato questo traguardo "in un singolo torneo tra i cinque principali in Europa e, per rimanere in casa interista l'argentino è diventato il primo giocatore nella storia dell’Inter a farcela davanti alle 29 squadre punite da un certo Altobelli".

Per il suo trentesimo strike ai danni degli avversari, il Toro ha beneficiato del primo assist all'Inter di Luis Henrique, che ha servito Lautaro dopo una bella cavalcata sulla destra che "ha incendiato i tifosi di casa". Il brasiliano era alla seconda uscita da titolare "in quattro giorni e dopo tanti dubbi ha dato risposte positive a Chivu, soprattutto in una fase in cui su quel versante si attendono i rientri degli infortunati Dumfries e Darmian entro la Supercoppa da disputare in Arabia".