"Bisogna essere pronti a fare una partita solida". Massimiliano Allegri avvisa il Milan nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino contro i granata: "Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: il Milan negli ultimi 12 anni ha fatto sei pareggi e ha perso tutte le altre volte, compresi tutti gli ultimi tre anni, tranne nell'anno del Covid - ricorda il tecnico rossonero -. Affronteremo una squadra con valori tecnici importanti, molto fisici. Giocare in casa loro è difficile perché vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Da oggi fino a fine gennaio la classifica verrà delineata e bisognerà essere bravi a rimanere nelle prime quattro posizioni".

C'è una dominatrice in questo campionato?

"Non lo so, dipende dai filotti che una squadra riesce a fare. Inter e Napoli sono quelle più attrezzate per lo scudetto, ma ci sono tante squadre in pochi punti ed è una anomalia. Però ad un certo punto la classifica si allungherà e noi dobbiamo rimanere lì".

Fabregas preferisce perdere 4-0 piuttosto che mettersi dietro a difendere...

"Non l'ho sentito e non sta a me giudicare ciò che ha detto ieri. Dico solo che è noi importante pensare ai nostri risultati. A Roma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Dobbiamo avere opportunità di miglioramento su questo".