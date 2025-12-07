Fabio Galante, ospite negli studi di RAI Sport, ha esaltato la prova collettiva dell'Inter offerta ieri contro il Como: "Ero allo stadio e si è visto che l'Inter ha fatto una partita aggressiva e determinata da subito, senza mai lasciare giocare palla al Como dal basso. C'è stata solo l'Inter in campo, che ha sfruttato gli spazi lasciati dal Como e ha fatto esplodere tutta la qualità dei suoi calciatori". Altra dimostrazione della qualità di Cristian Chivu, che sta confermando di essere un tecnico che vale l'Inter: "Non era facile, ma Cristian lo conosco molto bene. È una persona intelligentissima, ho fatto con lui il corso da allenatore; è entrato subito nella testa dei calciatori senza stravolgere nulla. Ha fatto qualcosina e l'ha fatta bene", aggiunge l'ex difensore nerazzurro.

Si parla poi di Lautaro Martinez, tornato a macinare gol dopo un periodo di astinenza: "Criticare uno come Lautaro è incredibile. Gioca ogni tre giorni da non so quanti anni e ogni volta che non segna per 2-3 partite è in crisi. Invece questo ragazzo è un leader, un giocatore forte, una certezza". Ora il Liverpool in Champions: "Al di là della sconfitta all'ultimo secondo di Madrid, l'Inter sta facendo un bellissimo percorso e ha l'esperienza di affrontare tutte le competizioni. Se no non avrebbe mai fatto due finali Champions in tre anni".