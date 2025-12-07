Valentin Carboni e il Genoa, la separazione non è un tabù. Anche Fabrizio Romano conferma che l'avventura dell'attaccante di scuola Inter al Grifone, iniziata sotto buoni auspici, è in bilico considerato il poco impiego avuto sin qui. In casa rossoblu e anche nel club nerazzurro sono iniziate le valutazioni sul da farsi in vista del mercato di gennaio; bisogna capire se Carboni rientrerà alla base nerazzurra per un nuovo prestito, anche se magari le cose potrebbero cambiare qualora l'argentino riuscisse a invertire la propria marcia nelle ultime gare di questo 2025.