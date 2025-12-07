Dopo il ko di sette giorni fa contro il Napoli, arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Roma in questo campionato. Basta una rete di Gaetano nel secondo tempo al Cagliari per rilanciare la truppa rossoblu al termine di una gara molto nervosa fino al triplice fischio. Nella ripresa la squadra di Gasperini è rimasta in inferiorità numerica, complice l'espulsione di Celik al 52'. Roma che resta ferma a 27 punti e rischia di veder allontanare pian piano la vetta, con l'Inter (30 punti) che ha ufficialmente scavalcato i giallorossi, in attesa di Napoli e Milan.