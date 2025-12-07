"Al 16’, Ramon e Lautaro a terra dopo una zuccata: Di Bello ferma il gioco solo per un altro fallo vicino. Al 38’, Bastoni prende spazio e tempo ad Addai in area: niente, ok. Al 44’ giallo a Perrone per colpo a Bastoni ma è palla piena e dinamica, ammonizione senza senso". Dei primi tre episodi sottolineati dalla Gazzetta dello Sport è l'ammonizione al 23 del Como a destare più di un semplice dubbio.

Dubbio che la Rosea palesa nella moviola della prestazione del fischietto pugliese che anche al 46' merita un appunto: "Diego Carlos e il calcio rifilato a Lautaro a palla ormai lontana: rischio (per grave fallo di gioco) da rosso; sceglie il giallo ma è arancione". Altra grave errore dell'arbitro quarantaquattrenne che al 4’ st, non ammonisce Calhanoglu su J. Rodriguez: "Questo sì che era da giallo solare".