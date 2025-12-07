Dopo l'importante vittoria ottenuta sul campo del Bologna, la Cremonese di Davide Nicola incamera tre punti fondamentali nello scontro diretto con il Lecce. Nel lunch match della 14^ giornata di Serie A, i grigiorossi s'impongono contro i salentini. Decisive le reti, nel secondo tempo, di Bonazzoli (rigore) e Sanabria. Con questo successo la Cremonese agguanta il Sassuolo a quota 20 punti, ottimo bottino per le due neopromosse in questo primo scorcio di stagione.

Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 14:32
Autore: Niccolò Anfosso
