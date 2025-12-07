È Felix Zwayer l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Inter-Liverpool, match in programma martedì 9 dicembre e valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Gli assistenti del fischietto tedesco saranno i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, mentre Martin Petersen indosserà le vesti del quarto uomo. In sala VAR spazio a Sorens Storks, coadiuvato da Christian Dingert.