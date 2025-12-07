Il rinnovo di Mike Maigan con il Milan rimane in stand by, motivo che spinge i rossoneri a guardasi in torno alla ricerca di altri portieri. La cosa curiosa, riporta Tuttosport, è che le opzioni vagliate spesso si intrecciano con quelle dell'Inter: i nomi in questione sono quelli di Elia Caprile e Zion Suzuki in Serie A, ma anche di Noah Atubolu del Friburgo. Dalla Spagna si parla anche di Andriy Lunin, corteggiato nel recente passato anche dai nerazzurri.