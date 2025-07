Si apre una nuova pista per il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani, reduce dal no al Betis Siviglia ed entrato nel mirino della Fiorentina. Il club toscano, in cerca di un rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli, pare aver rotto gli indugi proprio in queste ore. A dirlo è TMW che parla di contatti diretti tra le parti proprio in queste ore.

La pista che può portare a Hugo Larsson pare essere complicata e altrettanto risulta quella verso Adrian Bernabé, che avrebbe espresso la volontà di continuare a Parma per un altro anno, così da 'costringere' i viola a virare su Asllani. Sull'italo-albanese non c'è solo la Fiorentina: nei giorni scorsi ha fatto oltre al noto interessedel Real Betis, TMW segnala anche il Bologna, "alle prese con un'estate di tanti interventi a centrocampo".