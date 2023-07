La Bundesliga continua a corteggiare Robin Gosens. Come riportato da Repubblica, il Wolfsburg ha trovato l'accordo economico con il calciatore, che l'Inter ha messo sul mercato, ma non con i nerazzurri che continuano a chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro per privarsi dell'esterno tedesco. Nelle prossime ore, comunque, il club riprenderà i contatti con l'Inter per provare a sbloccare l'affare, mentre Gosens sembra ormai aver preso la sua decisione.