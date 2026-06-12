Dopo essere stato vicino a vestire la maglia dell'Inter, ora Tarik Muharemovic potrebbe tornare nella squadra in cui ha militato prima dell'esplosione al Sassuolo. L'arrivo in dirigenza di Giovanni Carnevali alla Juventus, dove prenderà il posto del dimissionario Damien Comolli, avvicina infatti un rientro alla base, considerando anche le condizioni che permettono ai bianconeri di spendere la metà della cifra che dovrebbero mettere sul piatto tutte le altre pretendenti.

Muharemovic, niente Inter: possibile il ritorno alla Juventus

"Per quanto riguarda la difesa - si legge sul quotidiano -, il nome di Muharemovic con l’arrivo di Giovanni Carnevali è sempre più attuale. Per il bosniaco si tratterebbe di un ritorno dopo la cessione al Sassuolo. Piace anche in Premier e in Germania: viene valutato sui 25 milioni di euro con la Juve che conserva il 50% sulla futura rivendita. Il sogno di Spalletti, intanto, non cambia e si conferma Kim del Bayern Monaco. E infine resiste anche la pista legata Lucumi del Bologna".

Nei mesi passati Muharemovic è stato a lungo accostato ai nerazzurri, dove sembrava poter prendere il posto di Bastoni in caso di partenza del centrale azzurro. La permanenza del difensore a Milano ha allontanato però l'ipotesi che l'operazione potesse realmente andare in porto. Inoltre il Sassuolo era in attesa di eventuali offerte dalla munifica Premier League.