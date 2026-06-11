Il Nottingham Forest resta vigile su Davide Frattesi. Secondo le ultime novità riportate da Sky Sport, c'è stato ieri un confronto a Milano tra il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, l'agente del giocatore Beppe Riso e Matteo Tognozzi, che sta lavorando per conto della compagine inglese e il gruppo del proprietario Marinakis, nel quale i Garibaldi Reds hanno confermato l'intetesse per il centrocampista di Fidene. Bisognerà capire se poi arriverà un'offerta da presentare in Viale della Liberazione.

Il colore Viola

Novità anche sul fronte Matteo Ruggeri, il difensore dell'Atletico Madrid per il quale ieri l'agente Manuel Montipò ha lanciato una sorta di esca parlando di possibile interesse da parte di alcuni club italiani. In realtà, il club biancorosso non vuole privarsi del giocatore e nemmeno lui vorrebbe lasciare la Spagna, però si registra in queste ore anche un sondaggio della Fiorentina che vuole un nuovo esterno sinistro. Per il momento, però, il club gigliato non ha avuto riscontri positivi.

Sacrifici

Al di là della situazione di Frattesi, l'Inter potrebbe dover effettuare dei sacrifici in uscita per finanziare le operazioni in entrata. Che sono ormai note: Ivan Provedel, Curtis Jones, Oumar Solet e Marco Palestra. Tra i sacrificati per i colpi più immediati, oltre al già citato Frattesi, potrebbe esserci anche Aleksandar Stankovic.