Giornata movimentata in casa Inter. Il mercato inizia pian piano ad accendersi e Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione relativa ai movimenti nerazzurri: Bastoni resta all'Inter e le parole di Tullio Tinti sono state molto chiare in tal senso. La pista Barcellona si è ormai raffreddata e le intenzioni della dirigenza sono quelle di proseguire con il classe '99. In porta qualcosa cambierà: oggi c'è stato un incontro, come vi abbiamo ampiamente raccontato, connesso a Ivan Provedel: i termini contrattuali non sono un problema e il portiere della Lazio ha sempre dato priorità ai nerazzurri.

Si è parlato anche di Matteo Ruggeri: la Juve ha chiesto informazioni sull'ex Atalanta, ma il club bianconero ritiene le richieste dei colchoneros un po' troppo alte.