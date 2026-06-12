Aggiornamenti sul mercato dell'Inter nell'edizione odierna di Sportmediaset, a cura di Orazio Accomando che inizia parlando del futuro di Davide Frattesi, sottolineando come benché possa ancora rientrare nelle mire della Juventus e il Napoli abbia mosso qualche passo concreto, ad oggi il club più vicino al centrocampista nerazzurro sia il Nottingham Forest, che già a gennaio lo avrebbe portato volentieri in Premier League.

Il discorso vira poi su Ivan Provedel, per il quale manca ancora l'accordo sul contratto ma non dovrebbe impedire al portiere di diventare il vice di Josep Martinez nei prossimi giorni. Tema Marco Palestra: non sono previsti incontri oggi né tra le società né con l'entourage. La forbice resta ampia tra i due club e la speranza dell'Inter è che la richiesta di 60 milioni scenda. La speranza bergamasca è invece che l'offerta da 45 milioni venga aumentata. La sensazione è che la trattativa, seppur lentamente, potrebbe sbloccarsi nel giro di qualche settimana perché l'Inter vuole fortemente l'esterno classe 2005 anche se valuta parallelamente altri profili. L'Atalanta sa che Palestra ha già accettato la chiamata dai nerazzurri di Milano.

Infine, discorso difesa: quasi fatta per Oumar Solet con l'Udinese, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti per definire l'operazione.