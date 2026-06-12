In principio c'era Manu Koné. Oggi cerchiato in rosso c'è Curtis Jones. L'alternativa, sulla carta, Arthur Atta. L'Inter continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo con un profilo dotato di specifiche caratteristiche: gamba, versatilità ed efficacia in entrambe le metà campo. Secondo TMW l'ultima idea condurrebbe a Joey Veerman, 27 anni, in forza da quattro al PSV Eindhoven e tra i convocati dal CT Ronald Koeman al Mondiale con i Paesi Bassi. La voglia di misurarsi in un campionato diverso rispetto all'Eredivisie potrebbe portarlo all'estero e in casa nerazzurra il suo profilo non dispiacerebbe, anche perché i numeri sono dalla sua parte: 8 gol e 15 assist.

Costi comunque alti

Numeri meno gradevoli sono quelli della valutazione che ne fa il PSV, tra i 25 e i 30 milioni di euro, simile a quella che il Liverpool ha fatto per Jones. Ovviamente ad oggi si tratta solo di un nome sul taccuino, la priorità rimane l'inglese e le possibilità di trovare un punto d'incontro con i Reds permangono. Probabilmente l'ideale sarebbe prima chiudere l'uscita di Davide Frattesi, che libererebbe il posto in rosa al nuovo arrivato. A prescindere da chi sarà il prescelto.