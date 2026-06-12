Medaglia d'argento con la Nazionale dei Paesi Bassi al Mondiale 2010, Bert van Marwijk, ex ct degli Orange, segue ancora la nazionale del suo Paese con grande interesse, soprattutto quando gioca le grandi manifestazioni: "Non vedo l'ora - ha raccontato a Rijnmond -. Non sono uno che vuole guardare ogni partita, ma un Mondiale resta un evento speciale".

A proposito della rosa a disposizione di Ronald Koeman, Van Marwijk indica in Denzel Dumfries, ormai ex giocatore dopo essersi promesso al Real Madrid, uno degli elementi più importanti: "Trasmette una genuina voglia di vincere. Puoi dire di voler vincere, ma poi devi volerlo davvero. Questo si vede in Dumfries", le sue parole. 

Sezione: News / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 11:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.