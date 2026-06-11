Quali sono le doti di Beppe Marotta? A definirle è Luca Marchegiani, ospite nel corso di 'Calciomercato - L'originale', che indica le principali qualità del presidente nerazzurro: "Competenza, esperienza e lucidità, quest'ultima organizzativa oltre che di gestione. È il dirigente che qualsiasi giocatore vede come un riferimento".