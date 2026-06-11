Quali sono le doti di Beppe Marotta? A definirle è Luca Marchegiani, ospite nel corso di 'Calciomercato - L'originale', che indica le principali qualità del presidente nerazzurro: "Competenza, esperienza e lucidità, quest'ultima organizzativa oltre che di gestione. È il dirigente che qualsiasi giocatore vede come un riferimento".
Sezione: News / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 23:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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