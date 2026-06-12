Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha deliberato oggi la sua nomina "affidandogli la guida manageriale della società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero", come si legge nella nota ufficiale diramata poco prima di mezzogiorno. 

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha dichiarato Carnevali -. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri". 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 12:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.