Nella giornata di oggi, la UEFA salderà gli ultimi pagamenti ai club che hanno partecipato alla scorsa edizione della Champions League legati al 'value pillar', che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. Si tratta del 25% del totale, dopo che il restante 75% era stato distribuito a settembre 2025.

Stando alle stime di Calcio e Finanza, i club italiani metteranno in casa oltre 26 milioni di euro. Nello specifico, l’Inter metterà a bilancio 8 milioni di euro, più di tutte le altre società di Serie A. Segue la Juventus con poco meno di 7 milioni di euro, poi l’Atalanta a quota 5,8 milioni e, infine, il Napoli con 5,6 milioni di euro.