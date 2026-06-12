Nonostante tutto lasci pensare che il prossimo portiere titolare dell'Inter sia Josep Martinez, con Ivan Provedel individuato come suo vice, in Portogallo sostengono che il club nerazzurro sia pronto a formulare un'offerta per Lukas Hornicek, estremo difensore del Braga, a cui era stata accostata anche in passato. Secondo O Jogo, la società nerazzurra si è scontrata con l'intransigenza del Braga, che non è disposto a cedere sulla clausola rescissoria di 30 milioni di euro, considerando il nazionale ceco una risorsa strategica per il presente e il futuro del club. Tuttavia, secondo la testata, la l'Inter tornerà alla carica per cercare di assicurarsi le prestazioni del portiere ventitreenne.

Interessi britannici

Oltre all'interesse dei campioni d'Italia, anche le squadre della parte alta della classifica di Premier League hanno seguito da vicino i progressi dell'estremo difensore. Il mercato inglese, infatti, sembra essere uno dei principali candidati a presentare offerte concrete nella finestra di mercato estiva, potendo contare sulla capacità finanziaria per soddisfare le richieste del club di Minho.

Ipotesi rinnovo

Nonostante la crescente domanda, il Braga continua a lavorare per aumentare il valore del giocatore. Come già riportato da O Jogo, si sta valutando la possibilità di un rinnovo contrattuale per Hornicek dopo la partecipazione ai Mondiali, rafforzando così il suo legame con il club, iniziato nel 2019. Il portiere è attualmente sotto contratto con il Braga fino a giugno 2028, una situazione che lascia la dirigenza del club in una posizione di vantaggio per gestire qualsiasi interesse di mercato.

Sogno Mondiale

Tuttavia, il giocatore è concentrato esclusivamente sugli impegni internazionali. Hornicek fa parte della nazionale ceca che ha iniziato la sua partecipazione ai Mondiali questa mattina, affrontando e perdendo 2-1 contro la Corea del Sud. Il portiere ha già debuttato con la nazionale maggiore in un'amichevole contro il Kosovo, nell'ambito della preparazione alla competizione. Indipendentemente dal ruolo che ricoprirà nel torneo, la quotazione di Hornicek è aumentata proprio grazie alla convocazione per i Mondiali.