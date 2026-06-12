Nonostante tutto lasci pensare che il prossimo portiere titolare dell'Inter sia Josep Martinez, con Ivan Provedel individuato come suo vice, in Portogallo sostengono che il club nerazzurro sia pronto a formulare un'offerta per Lukas Hornicek, estremo difensore del Braga, a cui era stata accostata anche in passato. Secondo O Jogo, la società nerazzurra si è scontrata con l'intransigenza del Braga, che non è disposto a cedere sulla clausola rescissoria di 30 milioni di euro, considerando il nazionale ceco una risorsa strategica per il presente e il futuro del club. Tuttavia, secondo la testata, la l'Inter tornerà alla carica per cercare di assicurarsi le prestazioni del portiere ventitreenne.
Interessi britannici
Oltre all'interesse dei campioni d'Italia, anche le squadre della parte alta della classifica di Premier League hanno seguito da vicino i progressi dell'estremo difensore. Il mercato inglese, infatti, sembra essere uno dei principali candidati a presentare offerte concrete nella finestra di mercato estiva, potendo contare sulla capacità finanziaria per soddisfare le richieste del club di Minho.
Ipotesi rinnovo
Nonostante la crescente domanda, il Braga continua a lavorare per aumentare il valore del giocatore. Come già riportato da O Jogo, si sta valutando la possibilità di un rinnovo contrattuale per Hornicek dopo la partecipazione ai Mondiali, rafforzando così il suo legame con il club, iniziato nel 2019. Il portiere è attualmente sotto contratto con il Braga fino a giugno 2028, una situazione che lascia la dirigenza del club in una posizione di vantaggio per gestire qualsiasi interesse di mercato.
Sogno Mondiale
Tuttavia, il giocatore è concentrato esclusivamente sugli impegni internazionali. Hornicek fa parte della nazionale ceca che ha iniziato la sua partecipazione ai Mondiali questa mattina, affrontando e perdendo 2-1 contro la Corea del Sud. Il portiere ha già debuttato con la nazionale maggiore in un'amichevole contro il Kosovo, nell'ambito della preparazione alla competizione. Indipendentemente dal ruolo che ricoprirà nel torneo, la quotazione di Hornicek è aumentata proprio grazie alla convocazione per i Mondiali.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 17:07 Bookies - Fiducia in Palestra all'Inter: quota bassissima
- 16:53 UFFICIALE - Sbravati, né Inter né Roma: sarà il dt del vivaio dell'Atalanta
- 16:39 Il ds dell'Avellino Aiello incontra l'Inter: il possibile oggetto del discutere
- 16:25 Dembelé: "La seconda Champions con il PSG più speciale della prima"
- 16:10 Baturina: "Croazia spesso sottovalutata, vogliamo dimostrare il contrario"
- 15:57 Totti: "Ko in finale di Coppa Italia con la Lazio? Ci fosse stata l'Inter..."
- 15:43 UFFICIALE - Torino-D'Aversa, si separano le strade: al suo posto Abate
- 15:28 Milito compie 47 anni, l'Inter: "Eroico principe protagonista del Triplete"
- 15:15 Manchester City su Malo Gusto, assist all'Inter per Palestra?
- 15:01 Argentina-Algeria, Lautaro probabile titolare: è favorito rispetto ad Alvarez
- 14:48 UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo
- 14:44 L'Equipe - L'Arsenal vuole inserirsi tra Inter e Atletico per Koné
- 14:23 O Jogo - L'Inter pronta a rifarsi avanti per Hornicek
- 14:16 Manchester City pronto all'offerta, l'Inter conta sulla volontà di Palestra
- 14:02 Under 18, l'Inter vola in finale. Fautario: "Non abbiamo mai mollato"
- 13:50 SM - Frattesi, Provedel, Palestra e Solet: la situazione
- 13:36 CF - Champions, la UEFA paga gli ultimi premi: all'Inter 8 mln di euro
- 13:22 Il Palermo vuole rinforzare le corsie e guarda in casa nerazzurra
- 13:09 Schelotto: "Chivu esempio da seguire. Quando lo incontrai a San Siro..."
- 12:56 Joey Veerman tra i profili valutati per sostituire Frattesi
- 12:43 Corsera - Nuovo San Siro, ipotesi La Maura per i parcheggi
- 12:29 Deschamps ct dell'Italia? Mbappé contrario: "Sarebbe terribile"
- 12:14 UFFICIALE - Carnevali nuovo ad della Juve: "Orgoglioso e onorato"
- 12:00 video"PALESTRA NON CAMBIA IDEA: SOLO INTER". Non sarà un LOOKMAN-BIS, ma ci assomiglia tanto...
- 11:45 Van Marwijk esalta Dumfries: "Trasmette una voglia genuina di vincere"
- 11:30 Pisacane conosce bene Berenbruch: la strategia (già vista) del Cagliari
- 11:16 Giovanili, tempo di playoff per le squadre nerazzurre: il programma
- 11:02 Thuram attende la sua occasione. E intanto entra in una cerchia ristretta
- 10:49 CdS - Muharemovic, niente Inter: possibile il ritorno alla Juventus
- 10:35 C'è un'alternativa a Palestra? L'Inter stavolta non ha margine d'errore
- 10:22 Avellino, missione al Nord: Aiello parlerà anche con l'Inter
- 10:08 GdS - La risposta dei test: Lautaro in gran forma. Il "Toro" davanti a Julian
- 09:54 CdS - Marotta a Madrid, incontro con Perez: cosa può accadere
- 09:40 Il Messaggero Veneto - Provedel, è finito il tempo alla Lazio
- 09:26 TS - Carnevali-Juve, si riaprono le piste con l'Inter: Frattesi, Cambiaso e non solo
- 09:12 Mondiali 2026, la Corea del Sud rimonta e batte la Repubblica Ceca
- 08:58 TS - Palestra, dall'estero si è mosso l'Atletico. E c'è il nodo cessioni
- 08:44 Benitez: "Inter, giusto rinnovare Chivu. Ma per il prossimo anno..."
- 08:30 GdS - De Vrij-Inter, deadline per la risposta sul rinnovo: il punto
- 08:20 GdS - Frattesi, c'è sempre il Nottingham Forest: l'Inter fa il prezzo
- 08:10 TS - Inter e Real a cena, Oaktree fiuta il colpo mediatico: i nomi sul tavolo
- 08:00 CdS - Palestra sceglie l'Inter e non cambierà: l'estate scorsa insegna che...
- 00:00 Interisti e Mondiale
- 23:50 Marchegiani: "Ecco quali sono le tre principali qualità di Marotta"
- 23:40 Sky - Frattesi, il Forest conferma l'interesse. E intanto per Ruggeri...
- 23:31 Malagò: "Se verrò eletto alla FIGC, il progetto guarderà ad EURO2032"
- 23:05 Mondiali 2026, il Messico parte alla grande: Sud Africa battuto 2-0
- 22:47 Graziani: "L'Inter potrà fare bene in Champions. Esposito una certezza"
- 22:33 Buchanan ricorda: "Quando arrivai all'Inter dissi: 'Ce l'ho fatta'"
- 22:18 Croazia, Matanovic: "Per me è importante imparare da uno come Perisic"
- 21:53 Nonostante la retrocessione, Stabile fa gola: è battaglia in Serie B
- 21:39 Il pres. del Galatasaray chiude la questione: Calhanoglu non è nei piani
- 21:24 Ronaldo scherza con Bocelli: “Geloso del tuo incontro con Sinner”
- 21:10 Cinquanta milioni per Palestra? Tifosi interisti tendenzialmente contrari
- 20:55 Pagliuca: "Nuovo ct Italia? Conte, il mio amico Mancini o anche Ranieri"
- 20:41 Nagatomo al quinto Mondiale: "Voglio un Giappone come l'Argentina 2022"
- 20:27 UFFICIALE - Mourinho nuovo tecnico del Real Madrid: firma fino al 2029
- 20:18 Under 18, finale Scudetto col brivido: pari rocambolesco con il Torino
- 20:03 Morata: "In Italia è normale vedere qualcuno giocare al Milan e poi all'Inter"
- 19:50 Denzel Dumfries e Koeman i volti della nuova campagna di Staatsloterij
- 19:36 Materazzi e i gol Mondiali: "Il più importante alla Rep. Ceca, ecco perché"
- 19:21 CIES - Rose Mondiali, Sucic il cartellino più alto della Croazia
- 19:07 Radamel Falcao: "Ecco perché Lautaro vale molto sul mercato"
- 18:53 Sky - Inter, parte della dirigenza a Madrid per il 'Corazon Classic Match'
- 18:45 Elezioni presidenza FIGC, Abodi: "Spero vinca un presidente senza ricorsi"
- 18:30 MERCATO INTER, CHIVU sbatte i PUGNI sul TAVOLO da ZAZZARONI: tre BORDATE non BANALI a OAKTREE
- 18:25 Scossa Juventus: si dimette Damien Comolli. Arriva Carnevali
- 18:10 Wimmer: "Il malore di Eriksen? Fa male, ma non è stato improvviso"
- 17:55 Infantino: "Il protocollo sancisce una nuova era FIFA-FIFPRO"
- 17:41 Accordo FIFA-FIFPRO: rivoluzione nel sistema dei trasferimenti