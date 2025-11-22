Quello di domenica sera sarà il primo derby da allenatore dell'Inter di Cristian Chivu, che dopo i precedenti in campo da giocatore in panchina nel Settore Giovanile è pronto a sfidare il Milan del più esperto Massimiliano Allegri. Il romeno, essendo anche più giovane di età rispetto al livornese, è più fresco anche negli studi della professione.

Come ricorda Tuttosport, infatti, era il settembre 2020 quando Cristian superava il Master di Coverciano con la tesi dal titolo 'I miei principi di gioco', "divisi poi - si legge su TS - in 14 punti specifici a loro volta distribuiti in quattro macro-aree: i principi della fase offensiva e della fase difensiva, la difesa della linea di centrocampo e della porta".

Nell'introduzione del suo scritto, Chivu si definitiva un "uomo fortunato". E in un significativo passaggio scriveva: "Vivo ogni giornata come se fosse 'la Giornata!'. Ho voglia di portare avanti la mia passione, imparare cose nuove, uscire dalla mia zona comfort, insegnare, educare ed aiutare gli altri a migliorarsi... Possiedo l’ambizione per superare ogni difficoltà e mettermi costantemente in gioco partendo da quello che è la mia idea di calcio".