Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Walter Zenga ha rispolverato l'album dei ricordi tornando sui derby di Milano giocati nel passato. Di seguito le sue parole: Quello più brutto? Quando abbiamo perso 2-0 che ci hanno preso a pallonate, quando il Milan ha vinto anche a Napoli e poi hanno vinto lo scudetto. Contro di noi avrà fatto 50 tiri". Sull'attualità, Zenga si è espresso così: "I derby sono sempre particolari. Come lo vedo questo? Un po' particolare, l'Inter sta bene, Chivu è riuscito a dare continuità subito dopo l'addio di Inzaghi. Allegri mi piace tantissimo".